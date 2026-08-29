Bilecik Gençlik Meclisi Başkanı Emir Arslan Karlıdağ - Son Dakika
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Bilecik Gençlik Meclisi Başkanı Emir Arslan Karlıdağ

Bilecik Gençlik Meclisi Başkanı Emir Arslan Karlıdağ
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Emir Arslan Karlıdağ, Bilecik Gençlik Meclisi Başkanı olarak gençlerin ihtiyaçlarını temsil edecek.

Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlı seçimlerine tek liste halinde giren Emir Arslan Karlıdağ başkan oldu.

Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nde gerçekleştirilen genel kurul ve seçim sonucunda Emir Arslan Karlıdağ, yeni dönem Gençlik Meclisi Başkanı oldu.Seçimin ardından yeni dönem yönetimi de belirlenirken, Gençlik Meclisi'nin önümüzdeki süreçte Bilecik'teki gençlerin fikirlerini, projelerini ve ihtiyaçlarını daha güçlü şekilde temsil etmesi hedefleniyor.

Emir Arslan Karlıdağ, yaptığı değerlendirmede kendisine verilen görevi bir makamdan ziyade gençlere karşı üstlenilmiş önemli bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti. Karlıdağ, yeni dönemde farklı düşüncelere ve yaşam tarzlarına sahip tüm gençlerin kendilerini Gençlik Meclisi çatısı altında ait hissedebileceği, gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebileceği ve karar süreçlerine daha aktif katılabileceği bir anlayışla çalışacaklarını belirtti.

Öte yandan yeni dönemde Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin gençlerin katılımını artırmaya, gençlerin fikir ve projelerine alan açmaya yönelik çalışmalar yürütmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Gençlik Meclisi Başkanı Emir Arslan Karlıdağ - Son Dakika

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