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Bilecik Gençlik Merkezi'nde '2023 Genç Ofisler Kültür Buluşmaları' düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik Gençlik Merkezi'nde '2023 Genç Ofisler Kültür Buluşmaları' düzenlendi

Bilecik Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Azerbaycanlı öğrenciler Türkiye ile dostluklarını pekiştirdi ve kendi kültürlerini tanıttı.

Bilecik Gençlik Merkezi\'nde \'2023 Genç Ofisler Kültür Buluşmaları\' düzenlendi
20.12.2023 - 11:39,  Güncelleme: 11:41
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Bilecik Gençlik Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen '2023 Genç Ofisler Kültür Buluşmaları' gerçekleşti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve Şeyh Edebali Üniversitesi Azerbaycanlı öğrencilerin katıldığı buluşma etkinliği Gençlik Merkezine bağlı Genç Ofiste gerçekleşti. Türkiye ile dost ve kardeş ülke olan Azerbaycan temsilcisi kendi ülkesinin doğasını, tarihini ve kültürünü tanıttı. Azerbaycan türküleri söylendi ve kültür şöleni havasında herkesin keyif aldığı etkinlik gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir yaptığı konuşmada, "2023 Genç Ofisler Kültür Buluşmaları Programımıza katılan tüm öğrencilerimize eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Gençlik Merkezi'nde '2023 Genç Ofisler Kültür Buluşmaları' düzenlendi - Son Dakika
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