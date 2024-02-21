Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü \'Deneyap Sınavları ve 2024 Teknofest Başvuruları\' İle İlgili Toplantı Düzenledi

Yerel

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 'Deneyap Sınavları ve 2024 Teknofest Başvuruları' ile ilgili toplantı düzenlendi.

Deneyap sınavları ve 2024 Teknofest başvuruları ile ilgili Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı İl Müdürü Yasin Özdemir'in başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, her iki projeye ilişkin planlamalar yapılarak her koşulda gençlerin yanlarında destek olunacağı belirtildi. - BİLECİK