Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Deneyap Sınavları ve 2024 Teknofest Başvuruları' İle İlgili Toplantı Düzenledi - Son Dakika
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Deneyap Sınavları ve 2024 Teknofest Başvuruları' İle İlgili Toplantı Düzenledi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü \'Deneyap Sınavları ve 2024 Teknofest Başvuruları\' İle İlgili Toplantı Düzenledi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'Deneyap Sınavları ve 2024 Teknofest Başvuruları' ile ilgili bir toplantı düzenledi. İl Müdürü Yasin Özdemir'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, projelerle ilgili planlamalar yapıldı ve gençlere destek olunacağı vurgulandı.

21.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:15
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 'Deneyap Sınavları ve 2024 Teknofest Başvuruları' ile ilgili toplantı düzenlendi.

Deneyap sınavları ve 2024 Teknofest başvuruları ile ilgili Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı İl Müdürü Yasin Özdemir'in başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, her iki projeye ilişkin planlamalar yapılarak her koşulda gençlerin yanlarında destek olunacağı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Deneyap Sınavları ve 2024 Teknofest Başvuruları' İle İlgili Toplantı Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Deneyap Sınavları ve 2024 Teknofest Başvuruları' İle İlgili Toplantı Düzenledi - Son Dakika
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