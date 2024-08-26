Bilecik Gölpazarı İlçe Kaymakamı Tahir Ardal, genel güvenlik ve asayiş konuları hakkında bilgi aldı

Yerel

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Tahir Ardal, genel güvenlik ve asayiş konuları hakkında bilgi aldı.

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Cihad Emir'i ziyaret ederek jandarma sorumluluk sahasındaki genel güvenlik ve asayiş konuları hakkında bilgi aldı. Ardından ilçe jandarma komutanlığı binası ve çevresinde incelemelerde bulunan Kaymakam Ardal, çalışan personellere görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK