Bilecik Gölpazarı'nda Kaymakam Titiz, Gökçeözü köyünde asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Bilecik Gölpazarı'nda Kaymakam Titiz, Gökçeözü köyünde asfalt çalışmalarını inceledi

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Bilecik Gölpazarı\'nda Kaymakam Titiz, Gökçeözü köyünde asfalt çalışmalarını inceledi
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Gökçeözü köyünde yol için başlatılan sıcak asfalt çalışması kapsamında inceleme yapıldı. Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, kurum amirleriyle köye giderek devam eden ve planlanan işleri yerinde değerlendirdi, yetkililerden bilgi aldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeözü köyünde yollar için sıcak asfalt çalışması başladı.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Gökçeözü köyünü ziyaret ederek devam eden ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında köyde yürütülen yol yapım çalışmaları detaylı şekilde değerlendirildi. Köy yoluna uygulanması planlanan sıcak asfalt çalışması ve yol standardının yükseltilmesine yönelik süreçler hakkında yetkililerden bilgi alan Titiz, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kaymakam Onur Titiz, "Misafirperverlikleri ve güler yüzlü karşılamaları için Gökçeözü sakinlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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