Vali Kızılkaya'nın başkanlık ettiği toplantıya Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve heyet üyeleri katıldı.Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesiyle başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından, Vali Kızılkaya'nın sanayicilerin sorun ve taleplerinin dinlenmesiyle son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Bozüyük, Bilecik, OSB, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bilecik haberi! Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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