Bilecik haberi! Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bilecik haberi! Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

03.10.2022 10:55
Bilecik haberi! Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Edinilen Bilecik haberine göre Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Kızılkaya'nın başkanlık ettiği toplantıya Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve heyet üyeleri katıldı.Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesiyle başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından, Vali Kızılkaya'nın sanayicilerin sorun ve taleplerinin dinlenmesiyle son buldu. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Bozüyük, Bilecik, OSB, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik haberi! Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik haberi! Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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