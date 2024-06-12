Bilecik Halk Eğitim Merkezi El Emeği Eserlerini Sergiledi - Son Dakika
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Bilecik Halk Eğitim Merkezi El Emeği Eserlerini Sergiledi

Bilecik Halk Eğitim Merkezi, düzenlediği etkinlikte el emeği ürünlerini sergileyerek büyük bir başarıya imza attı. Türkiye genelinde en çok kursiyere sahip 2. şehir seçilen Bilecik, Vali Şefik Aygöl ve diğer katılımcıların da yer aldığı sergide el emeği göz nuru eserlerini sergiledi. Vali Aygöl, kursiyerler ve öğretmenlerle bir araya gelerek eserleri inceledi ve vatandaşların eğitim ve üretim heyecanının daha büyük başarılara yol açacağını belirtti.

12.06.2024 11:40
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Bilecik Halk Eğitim Merkezi, büyük bir başarıya imza atarak düzenlediği etkinlikte el emeği eserlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye genelinde nüfusun yüzde 15'inin katılımıyla en çok kursiyere sahip 2'inci şehir seçilerek büyük bir başarıya imza atan Bilecik Halk Eğitim Merkezi el emeği ürünlerin sergilendiği etkinlik düzenledi. Düzenlenen sergiye Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Vali Aygöl, bütün stantları gezerek kursiyerler ve öğretmenler ile bir araya geldi. Yapılan el emeği göz nuru eserleri inceleyerek her birinin ne kadar değerli ve maneviyatının güçlü olduğunu belirtti. Aynı zamanda Türkiye genelinde 2'inci seçilerek bu büyük başarıya değinen Vali Aygöl, "Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu eğitim ve üretim heyecanı var oldukça çok daha büyük başarılara imza atacağımıza eminiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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