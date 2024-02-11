Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Okuma-Yazma Kursları Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Okuma-Yazma Kursları Açılıyor

Bilecik Halk Eğitim Merkezi\'nde Okuma-Yazma Kursları Açılıyor

Bilecik Halk Eğitim Merkezi, okula gidemeyen yetişkin bireyler için 1'inci ve 2'nci kademeli okuma-yazma kursları düzenliyor. Kursa katılanlar, eğitimi tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alıyor ve ilkokul eğitimini tamamlamış oluyor.

11.02.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde 1'inci ve 2'nci kademe okuma yazma kursları açılıyor.

Çeşitli nedenlerden dolayı okula gidemeyip okuma-yazma öğrenemeyen yetişkin bireyler için Bilecik'te 1'inci ve 2'nci kademeli okuma-yazma kursları açılıyor. Okuma-yazma bilmeyen ve günlük hayatında bunun zorluğu ile karşılaşanlar, Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde kursa katılarak eğitim alabiliyor. Eğitimi tamamlayan bireyler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alarak ilkokul eğitimini tamamlamış oluyor. Kurs öğretmeni Burcu Sancar ise okuma-yazma bilmeyenleri, yaşadıkları zorlukların üstesinden gelebilmesi adına kurslara davet ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bilecik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Okuma-Yazma Kursları Açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 20:17:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Okuma-Yazma Kursları Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement