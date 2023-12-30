Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Yılbaşı Tedbirlerini Sıkılaştırıyor

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı tedbirleri elden bırakılmadı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 18 uygulama noktasında kaçak veya sahte alkollü içki ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması kapsamında denetimlerini gerçekleştiriyor. Yılbaşı öncesi artan vakaların önüne geçen ekipler, denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtiyor. - BİLECİK
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