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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Yılbaşı Tedbirlerini Sıkılaştırıyor - Son Dakika
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Yılbaşı Tedbirlerini Sıkılaştırıyor

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, kaçak veya sahte alkollü içki ile mücadele için yılbaşı tedbirlerini elden bırakmıyor. Ekipler, huzur uygulaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor ve yılbaşı öncesi artan vakaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Yılbaşı Tedbirlerini Sıkılaştırıyor
30.12.2023 - 10:34,
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı tedbirleri elden bırakılmadı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 18 uygulama noktasında kaçak veya sahte alkollü içki ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması kapsamında denetimlerini gerçekleştiriyor. Yılbaşı öncesi artan vakaların önüne geçen ekipler, denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtiyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Yılbaşı Tedbirlerini Sıkılaştırıyor - Son Dakika


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