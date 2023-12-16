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Bilecik İl Jandarma Komutanlığından öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığından öğrencilere trafik eğitimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yıl Etkinlikleri kapsamında öğrencilere trafik eğitimi veriyor. Pazaryeri ilçesindeki 5 Eylül İlköğretim, Pazaryeri İlköğretim, Kınık İlköğretim ve Karaköy İlkokulu öğrencilerine çeşitli konularda eğitimler verilerek hediyeler dağıtıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığından öğrencilere trafik eğitimi
16.12.2023 - 11:19,
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca verilen trafik eğitimi öğrencilere devam ediyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, "Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yıl Etkinlikleri" kapsamında gerçekleştirilen eğitimler devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Güvenlik Birimleri Öğrenci Buluşmasında, Pazaryeri ilçesindeki 5 Eylül İlköğretim, Pazaryeri İlköğretim, Kınık İlköğretim ve Karaköy İlkokulu öğrencilerine, 'Okul ve Çevresinde Güvenlik', 'Uygulamalı Trafik Güvenliği', 'Çevre ve Hayvan Sevgisi' ve 'Kişisel Sınırların Korunması' konularında eğitimler verilerek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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