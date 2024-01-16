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Bilecik İl Müftülüğü Şehitler İçin Dua Programı Düzenledi - Son Dakika
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Bilecik İl Müftülüğü Şehitler İçin Dua Programı Düzenledi

Bilecik İl Müftülüğü, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için sabah namazı sonrası 'Şehitlerimize Dua İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz' programı düzenledi. Program kapsamında tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İl Müftüsü Ali Erhun, şehitlere rahmet dileyerek mekanlarının cennet olmasını temenni etti.

Bilecik İl Müftülüğü Şehitler İçin Dua Programı Düzenledi
16.01.2024 - 11:35,
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Bilecik İl Müftülüğü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için sabah namazı sonrası 'Şehitlerimize Dua İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz' programı düzenledi.

Bilecik İl Müftülüğünce bu sabah düzenlenen Şehitlerimize Dua İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz' programı kent genelindeki tüm camilerde gerçekleşti. Dua programında namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, Orhangazi Camiinde Kur'an-ı Kerim tilaveti akabinde dua ederek şehitleri andı. İl Müftüsü Ali Erhun yaptığı açıklamada, "Vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimize ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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