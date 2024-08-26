Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Bozüyük\'teki Tarımsal Projeleri Değerlendirdi

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bozüyük ilçesinde yapılacak tarımsal proje ve yatırımları değerlendirdi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bozüyük İlçe Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda Necmettin Yoldaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Bozüyük'te yapılacak tarımsal faaliyetleri ve yatırımlar için istişarede bulunuldu. - BİLECİK