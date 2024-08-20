Bilecik İlçe Nüfus Müdürü Değişti

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Bilecik'in Bozüyük İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Uysal'ın yaş haddinden emekli olmasının ardından yerine Bilecik Merkez İlçe Nüfus Müdürü Vehbi Yılmaz atandı.

Yeni Müdür Vehbi Yılmaz'ın göreve başlamasının ardından Kaymakam Adem Öztürk, kendisini ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Bir süre İlçe Nüfus Müdürü ile görüşen Kaymakam Adem Öztürk, Nüfus Müdürlüğü personeli ile de bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK