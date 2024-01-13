Bilecik\'in Gölpazarı Kaymakamı resim sergisi açılışına katıldı

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Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, resim sergisi açılış törenine katıldı.
Gölpazarı Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen resim sergisi açılış törenine katılan Kaymakam Sözen, Belediye Başkanı Hayri Suer ile kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi.
Resim sergisini gezerek inceleme yapan Kaymakam Sözen ve Başkan Suer, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
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