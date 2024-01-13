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Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı resim sergisi açılışına katıldı - Son Dakika
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Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı resim sergisi açılışına katıldı

Gölpazarı Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen resim sergisi açılış törenine Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen katıldı. Kaymakam Sözen ve Belediye Başkanı Hayri Suer, sergiyi gezerek öğrencileri tebrik etti.

Bilecik\'in Gölpazarı Kaymakamı resim sergisi açılışına katıldı
13.01.2024 - 11:44,  Güncelleme: 11:45
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Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, resim sergisi açılış törenine katıldı.

Gölpazarı Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen resim sergisi açılış törenine katılan Kaymakam Sözen, Belediye Başkanı Hayri Suer ile kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi.

Resim sergisini gezerek inceleme yapan Kaymakam Sözen ve Başkan Suer, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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