Bilecik\'in İlk Kadın Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Başarı Anketinde İkinci Sırada

Yerel

Bilecik'te ilk kadın belediye başkanı olarak seçilen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Türkiye'nin bilinen araştırma şirketlerinden biri tarafından gerçekleştirilen ankette ikinci sırayı aldı.

2024 yılında Bilecik Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Subaşı, "Yerel Yönetimlerde Kadın Temsilcilere Bakış" başlıklı anketin sonuçlarına göre yüzde 55.1 başarı oranına ulaştı. Yerel yönetimlerde halkın kadın yerel yöneticilerle ilgili görüş ve kanaatlerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında 5-12 Eylül tarihlerinde, kadın belediye başkanlarının görev yaptığı 5 büyükşehir, 6 il ve seçmen sayısı 150 binin üzerinde olan 10 büyükşehir ilçesinde toplam 10 bin 680 katılımcının görüşüne başvuruldu.

İl belediye başkanları kategorisinde yer alan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı yüzde 55,1 başarı oranına ulaştı. Melek Mızrak Subaşı, Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yüzde 57,4'lük başarı oranının ardından 2'nci sırada yer aldı.

Öte yandan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı 2024 yerel seçimlerinde yüzde 48,8'lik oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. - BİLECİK