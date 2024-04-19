Bilecik\'in Osmaneli ilçesinde içme suyu sorunu çözülüyor

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde içme suyu sorunu çözüme kavuşuyor.

İlçede yaşanan ve Karasu hattından kaynaklanan içme suyu arızaları nedeniyle sık sık su kesintileri yaşanması sorununun çözümü için yeni keşfedilen 3 kaynaktan toplam 40 litrelik kapasite su taşınarak mevcut deponun beslenmesi ve Karasu hattının yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Bekir Torun, yaptığı açıklamada, "Projemiz sayesinde ilçemizin içme suyu sorunu kalıcı olarak çözülecek ve vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunulacaktır. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçecek olan başta valimiz olmak üzere devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Onların desteği ve katkılarıyla bu projenin tamamlanacağına ve ilçemize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Gerekli başvurularımızı Eskişehir İller Bankası 4.Bölge Müdürlüğü'ne tamamladık ve dosyamızı teslim ettik. Bu projenin hayata geçmesi için İller Bankası'ndan destek bekliyoruz" dedi. - BİLECİK