Bilecik'in Tarihi ve Kültürel Mirası Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bilecik'in Tarihi ve Kültürel Mirası Sergisi Açıldı

Bilecik\'in Tarihi ve Kültürel Mirası Sergisi Açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik Valiliği iş birliğiyle düzenlenen 'Bilecik'in Tarihi ve Kültürel Mirası' sergisi, Hükümet Konağı'nda gerçekleştirildi. Sergide, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin eserleri büyük beğeni topladı.

20.12.2024 10:44  Güncelleme: 10:46
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ve Bilecik Valiliği iş birliği ile 'Bilecik'in Tarihi ve Kültürel Mirası' adlı sergi Hükümet Konağı'nda gerçekleşti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu eserlerin sergilendiği etkinliğe Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, BŞEÜ Rektör Vekil ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin ardından, öğrenciler tarafından Bilecik'in kültürel mirası temasına uygun olarak tuval üzerine yapılan eserler büyük beğeni topladı. Eserlerin incelemesinin ardından, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu BŞEÜ Rektör Vekil ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Genel Sekreter Muhammet Büyük sergideki başarılarını gösteren öğrencilere başarı belgelerini takdim etti.

BŞEÜ, tarafından düzenlenen bu anlamlı sergi, hem öğrencilerin sanatsal yeteneklerini sergileyebileceği hem de Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerinin ön plana çıkmasını sağlayan bir etkinlik olarak dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'in Tarihi ve Kültürel Mirası Sergisi Açıldı - Son Dakika

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