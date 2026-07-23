Bilecik trafiği için kritik imza

Bilecik trafiği için Bilecik Belediyesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzaladı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karacasu arasında, şehrin ulaşım ana planının hazırlanması ve geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. İmza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu da katıldı. İmzalanan protokol kapsamında Bilecik'in mevcut ulaşım altyapısı bilimsel yöntemlerle analiz edilecek. Araç yoğunluğu, toplu taşıma, yaya ve bisiklet ulaşımı ile kentleşme dinamikleri dikkate alınarak hazırlanacak ulaşım ana planıyla, şehrin kısa, orta ve uzun vadeli ulaşım ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri geliştirilecek.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Kentimizin ulaşım altyapısını bilimsel veriler doğrultusunda geleceğe hazırlamak istiyoruz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol, ulaşım ana planımızın güçlü bir akademik altyapıyla hazırlanmasına katkı sağlayacak. Bilecik'imizin geleceğine yön verecek bu iş birliğinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK