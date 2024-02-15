Bilecik İnhisar İlçe Kaymakamı çocuklarla futbol oynadı

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Bilecik İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, çocuklarla birlikte futbol oynadı.

İnhisar ilçesinde Kaymakam Nalbant, kurum amirleri ile birlikte futbol oynayan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla futbol oynayan Kaymakam Nalbant, sohbet ederek gelecek planlarını sordu.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Kaymakam Nalbant, futbol topu hediye ederek çocukları mutlu etti. - BİLECİK