Bilecik İnhisar İlçe Kaymakamı Harmanköy\'de Vatandaşlarla Buluştu

Bilecik'in İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, Harmanköy'de vatandaşla bir araya geldi.

İnhisar bağlı Harmanköy'de vatandaşlar ile namaz çıkışında bir araya gelen Kaymakam Nalbant, talepleri dinledi. Kendisine ikram edilen çayı vatandaşla birlikte içerek sohbet eden Kaymakam Nalbant, köylülerin sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşlara taleplerinin en kısa zamanda tamamlanacağını söyleyen Nalbant, köy muhtarı ile istişarelerde bulundu. - BİLECİK