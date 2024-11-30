Bilecik Kültürel ve Turistik Değerlerini Güçlendirmek İçin Ortak Çalışmalar Yapılacak

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Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, kentin tanıtımı için kapı kapı geziyor.

Bilecik'in kültürel ve turistik değerlerini daha da güçlendirmek amacıyla Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Bilecik'in kültür ve turizm alanında atılabilecek yeni adımlar ve yapılacak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bilecik'in kültürel mirasını korumaya yönelik yapılacak projeler ve şehrin turizmdeki rolünü güçlendirecek stratejiler üzerinde duruldu. Ziyaret, Bilecik kültür ve turizm alanındaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için yapılacak ortak çalışmaların öneminin vurgulanmasıyla sona erdi. - BİLECİK