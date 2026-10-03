Bilecik Osmaneli\'de sonbaharda açan sarı ve mor renkli çiğdemler görenleri şaşırttı

Bilecik Osmaneli'de sonbaharda açan sarı ve mor renkli çiğdemler görenleri şaşırttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde havaların serinlemesiyle çiğdem çiçekleri sonbaharda açtı. Sarı ve mor renkleriyle dikkat çeken, doğada kendiliğinden yetişen çiçekleri gören vatandaşlar, bu görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.
Bilecik'te sonbaharda açan çiğdem çiçekleri görenleri şaşırttı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte açan çiğdem çiçekleri, doğaya renk kattı. Havaların serinlemeye başladığı sonbahar aylarında ilçenin farklı noktalarında açan çiğdemler, sarı ve mor renkleriyle dikkat çekti. Doğada kendiliğinden yetişen çiçekleri gören vatandaşlar, sonbahar mevsiminde ortaya çıkan bu görüntüyü cep telefonlarıyla görüntüledi.
Çevreye renk katan çiğdem çiçekleri, ilçede sonbaharın doğal güzelliklerinden biri olarak görüntülendi.
Kaynak: İHA
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