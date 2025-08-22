Bilecik Osmaneli\'nde Geçici Su Kesintisi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen arıza nedeniyle yüksek kesimlerde geçici süreyle su kesintisi yaşanacak.

Osmaneli ilçesinde Karasu hattında meydana gelen arıza için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, vatandaşların anlayışı için teşekkür etti. - BİLECİK