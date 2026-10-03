Bilecik Pazaryeri\'de Cumhuriyet\'in 103. yılı kutlamalarında futbol turnuvası başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurumlar arası futbol turnuvası başladı.

Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın açılışını Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara gerçekleştirdi. İlk karşılaşmanın başlama vuruşunu yapan Kara, takımlara başarı dileyerek sporculara sağlıklı ve sakatlıksız bir turnuva temennisinde bulundu. İlk karşılaşmayı da takip eden Kaymakam Kara, sporcular ve kurum çalışanlarıyla bir araya gelerek turnuvanın heyecanına ortak oldu.

Kaymakam Kara, "Sporun birleştirici gücüyle kurumlarımız arasında güzel bir dayanışma ortamı oluşacağına inanıyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, centilmence ve keyifli bir turnuva temenni ediyorum" dedi.