Bilecik Pazaryeri\'nde Gümüşdere köy yolunda genişletme çalışması başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dar olan köy yolu Karayolları ekiplerince genişletiliyor.

Pazaryeri- Bursa güzergahında Gümüşdere köyü içerisindeki yolun dar olması nedeniyle araçların geçişinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı 144. Şube ekiplerince yürütülen çalışmalara Pazaryeri Belediyesi ekipleri de destek veriyor. Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Çalışmayla yolun genişletilerek özellikle araç ve yaya ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat ulaşım sağlayabilmesi için taleplerini önemsiyor ve ilgili kurumlarımızla birlikte çalışmaları yakından takip ediyoruz. Gümüşdere köyümüzde yapılan yol genişletme çalışmasının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.