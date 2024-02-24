Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Berat Kandili'nde Helva Dağıttı - Son Dakika
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Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Berat Kandili'nde Helva Dağıttı

Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Berat Kandili\'nde Helva Dağıttı

Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Berat Kandili sebebiyle dernek önünde helva dağıtımında bulundu. Dernek Başkanı Ruşen Gül, tüm vatandaşların kandilini kutlayarak helva dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti. Helva dağıtımına Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı da katıldı.

24.02.2024 16:28  Güncelleme: 16:32
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Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Berat Kandili sebebiyle dernek önünde helva dağıtımında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde kongre gerçekleştiren dernekte yeniden Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı seçilen Ruşen Gül ve yönetimi Berat Kandili sebebiyle 500 kişilik helva dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Ruşen Gül, "Tüm vatandaşlarımızın kandilini kutlarım. Bu kutlu günde Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak helva dağıtımında bulunduk. Hepimizin dualarının kabul olması dileğiyle. Berat Kandilimiz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ise Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin helva dağıtımına Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı katılım gösterdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Berat Kandili'nde Helva Dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Berat Kandili'nde Helva Dağıttı - Son Dakika
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