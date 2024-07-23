Bilecik Sarıdayı Köyü'nde Geleneksel Birlik ve Beraberlik Günü Kutlandı - Son Dakika
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Bilecik Sarıdayı Köyü'nde Geleneksel Birlik ve Beraberlik Günü Kutlandı

Bilecik Sarıdayı Köyü\'nde Geleneksel Birlik ve Beraberlik Günü Kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı Köyü'nde düzenlenen 19. Geleneksel birlik ve beraberlik günü etkinliğinde pilav dağıtıldı. Etkinliğe AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

23.07.2024 10:55  Güncelleme: 10:57
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı Köyü'nde 19. Geleneksel birlik ve beraberlik günü kapsamında pilav dağıtıldı.

Gerçekleştirilen birlik ve beraberlik günü etkinliğine, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Gelenekselleşen bu anlamlı günde konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Zekiye Tekin herkesi bir arada görmekten duyduğu mutluluğu belirterek, "Sarıdayı köyümüzün 19. Geleneksel birlik beraberlik gününde hemşerilerimizle birlik olduk. Başta köy muhtarımız olmak üzere böyle güzel birlik beraberlik örneği gösteren köy halkımıza, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. İlgi ve alakalarından dolayı köy halkımıza ve özellikle cıvıl cıvıl kadınlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Allah bu birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Sarıdayı Köyü'nde Geleneksel Birlik ve Beraberlik Günü Kutlandı - Son Dakika

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