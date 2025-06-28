Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
28.06.2025 14:53  Güncelleme: 14:57
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2025 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, binlerce öğrenci ve aileleriyle birlikte büyük bir coşkuyla yapıldı. Törende başarı belgeleri takdim edilerek, mezunlar temsili diplomalarını aldı ve müzik eşliğinde kutlama yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2025 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Üniversite Stadyumu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Törende binlerce öğrenci mezuniyet heyecanını yaşarken, aileleri de bu gurur dolu ana tanıklık etti. Törene; BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın yanı sıra Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, il protokolü, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Tören, Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, senato üyeleri ve akademisyenlerin kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından öğrencilerin geçişi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda, üniversitenin tanıtım filmi izlendi. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversite Birincisi Merve İrem Aktaş, mezunlar adına yaptığı konuşmada duygu dolu anlar yaşattı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, mezun öğrencilerin gururunu paylaşarak, eğitimin bireylerin ve toplumun geleceği açısından taşıdığı önemi vurguladı. Üniversitenin nitelikli eğitimi ve bilimsel üretkenliğiyle ön plana çıktığını belirten Kaplancıklı, "Üniversitemiz; öğrencilerini yalnızca mesleki bilgiyle değil, aynı zamanda etik değerlerle, eleştirel ve stratejik düşünme becerisiyle, sosyal sorumluluk bilinciyle ve kültürel farkındalıkla donatmayı hedeflemektedir" dedi. Mezunlara hitaben yaptığı konuşmasında ise, "Adaleti, iyiliği ve topluma hizmeti emir bilen, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı hedef edinen değerli mezunlarımız, çıktığınız bu kutlu yolda hepinize sonsuz mutluluk ve başarı diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" ifadelerine yer verdi.

Törende, lisans ve ön lisans programlarında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Belgeler, protokol üyeleri, rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri tarafından öğrencilere sunuldu. Program, Üniversitenin Halk Oyunları Topluluğu'nun sahnelediği renkli gösterilerle zenginleşti.

Tarihe geçen anlardan biri de Üniversite Birincisi Merve İrem Aktaş'ın adını mezuniyet kütüğüne çakması oldu. Öğrenciler, temsili diplomalarını bölüm hocalarının elinden aldıktan sonra büyük bir coşkuyla keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Coşkulu anlara sahne olan tören, düzenlenen mezuniyet konseri ile sona erdi. Unutulmaz bir gün yaşayan öğrenciler ve aileleri, mezuniyetin gururunu müzik eşliğinde doyasıya kutladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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