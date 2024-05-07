Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde Filistin ve Doğu Türkistan\'a destek yürüyüşü düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlar, Filistin halkına yönelik devam eden saldırılara tepki göstermek amacıyla destek yürüyüşü düzenledi. Üniversite kampüsünde gerçekleşen yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve diğer üst düzey yöneticiler de katıldı. Yürüyüşte, Filistin, Doğu Türkistan ve zulme uğrayan diğer coğrafyaların anıldığı sloganlar atıldı ve bildiri okundu.

07.05.2024 16:48
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenciler ve vatandaşlar Filistin halkı için buluştu.

Filistin halkına yönelik devam eden saldırılara bir tepki de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden geldi. Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü, üniversite kampüsünde idari ve akademik personel ile öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Bayraklı yoldan başlayan destek yürüyüşüne Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt, Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Kararkuş, Genel Sekreter Öğretim Görevlisi Özgür Özcan da katıldılar.

Kulüp temsilcileri adına hazırlanan bildiriyi okuyan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ziyattin Ünal, " Gazze'de yaşanan ve Doğu Türkistan'daki katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz dur deme eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi Gazze ve Doğu Türkistan halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz" şeklinde konuştu. Filistin, Doğu Türkistan ve zulme uğrayan tüm coğrafyaların anıldığı sloganlar eşliğinde gerçekleşen destek yürüyüşü bildirinin okunmasıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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