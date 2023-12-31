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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrencileri Belediye Başkanıyla Buluştu - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrencileri Belediye Başkanıyla Buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ile bir araya geldi. Başkan Subaşı, öğrencilerin sorunlarını dinleyerek yaptığı çalışmaları gençlerle paylaştı. Yeni yılda daha başarılı işlere adım atacaklarını belirten Başkan Subaşı, gençlerle birlikte yol almanın dileğini dile getirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrencileri Belediye Başkanıyla Buluştu
31.12.2023 - 15:51,
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ile bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerini, Başkan Subaşı makamında ağırladı. Öğrencilerle sürekli bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Subaşı, üniversite öğrencilere yönelik yaptığı çalışmaları da gençlerle paylaştı. Ziraat Fakültesi öğrencilerinin yeni yıl dileklerini dinleyen Başkan Subaşı, yeni yılda daha çok başarılı işlere hep birlikte adım atacaklarını belirterek, "Yeni yılda hep birlikte adım atacağız. Bizim yılımız 2024 yılı olacak. Gençlerle birlikte aynı ışıkta yürümek, yolunuza ışık olmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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