Üniversite için çeşitli istişarelerde bulundu - Son Dakika
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Üniversite için çeşitli istişarelerde bulundu

24.08.2022 10:16
Üniversite için çeşitli istişarelerde bulundu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, çeşitli ziyaretlerde bulunarak, üniversite için istişarelerde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, çeşitli ziyaretlerde bulunarak, üniversite için istişarelerde bulundu.

İlk olarak Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı ile bir araya gelen Rektör Beydemir, üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bölgesel ve il bazlı mevcut ve yapılabilecek potansiyel projelerin ele alındığı ziyaret fotoğraf çekiminin ardından sonlandı.

Ardından Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir araya gelen Rektör Beydemir, Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu hakkında çeşitli istişarelerde bulundu. Başkan Tekin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Beydemir'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üniversite için çeşitli istişarelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üniversite için çeşitli istişarelerde bulundu - Son Dakika
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