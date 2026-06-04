Bilecik Tarım Fuarı'na Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Tarım Fuarı'na Tepki

Bilecik Tarım Fuarı\'na Tepki
04.06.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Fuarı'nın erken kapanması çiftçilerin tepkisini çekti; ziyaretçileri geri çevirdi.

Bilecik'te dün kapıları açan ve 3 gün sürecek olan Tarım Fuarı'na saat 18.30'dan sonra kimsenin alınmaması çiftçilerin tepkilerine neden oldu.

Bilecik Ticaret Sanayi Odası öncülüğünde dün Kapalı Pazar Alanı'nda kapılarını çiftçilere açan Tarım Fuarı'nın ilk günü istenilen ölçüde yoğun geçmedi. Stant kuran firmalar ilk günde istediği verimi alamazken, daha ilk gününde çiftçilerin tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Saat 18.30'da ziyaretçilere kapatılan fuar alanına, tarladaki işlerini bitirdikten sonra gelmeye çalışan çok sayıda çiftçi alınmadı. Kapıdan geri dönen çiftçiler ise duruma sert tepki gösterdi. Tarım ve çiftçiliğin konuşulduğu bir organizasyonda, gün boyu tarlada çalışan üreticilerin fuara erişememesinin büyük bir çelişki olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Biz çiftçiyiz. Gün boyu tarlada çalışıyoruz. İşimizi bitirip ancak akşam saatlerinde gelebildik. Ama fuarın kapısından geri döndük" sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Özellikle tarım sektörüne yönelik düzenlenen bir fuarın, hedef kitlesi olan çiftçilerin çalışma saatleri dikkate alınmadan erken kapanması eleştirilerin odağı haline geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bilecik, Tarım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Tarım Fuarı'na Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Kuşadası’nın Tülüşahları çiçek açtı koparmanın cezası 699 bin 245 lira Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı

14:07
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
13:58
Acun Ilıcalı’nın canını sıkacak haber: Premier Lig’de kalmak için...
Acun Ilıcalı'nın canını sıkacak haber: Premier Lig'de kalmak için...
13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:41
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 14:16:39. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik Tarım Fuarı'na Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.