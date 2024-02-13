Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda İsrafına Dur Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda İsrafına Dur Eğitimlerine Devam Ediyor

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda İsrafına Dur Eğitimlerine Devam Ediyor

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda israfını önlemek amacıyla düzenlenen eğitimlere devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın da katıldığı eğitimlerde, gıda güvenilirliği, gıda israfı ve gıda hijyeni konuları ele alındı. 2024 yılında daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefleyen eğitimlerin, Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından planlandığı ve öğrencilere bilinçli farkındalık oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

13.02.2024 10:33
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Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü 'Gıda İsrafına Dur' demek için eğitimler devam ediyor.

Bilecik'te gıda israfına dur demek için devam eden eğitimlere Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş katılım gösterdi. Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gıda kontrol görevlilerince, 700. Yıl İlköğretim Okulunda 'Gıda Güvenilirliği, Gıda İsrafı ve Gıda Hijyeni' eğitimi düzenlendi. 2024 yılında daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefleyen, Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2024 yılı eğitim planlamaları yapılarak bu doğrultuda eğitimlerin devam edeceği belirtilirken, öğrencilere bilinçli farkındalık oluşturmak hedefleri arasında yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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