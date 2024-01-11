Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Üreticilerle Buluştu

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Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, üreticiler ile bir araya geldi.
Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve teknik ekipler Küplü köyünde üreticiler ile bir araya geldi. Necmettin Yoldaş, çiftçilere tarımsal faaliyetler, projeler ve tarımsal destekler hakkında bilgi verdi. Üreticinin her zaman yanında olduklarını ve her türlü çalışmada destekçileri olduğunu ifade eden İl Müdürü Yoldaş, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. - BİLECİK
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