 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Üreticilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Üreticilerle Buluştu

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Küplü köyünde üreticilerle bir araya gelerek tarımsal faaliyetler, projeler ve destekler hakkında bilgi verdi. İl Müdürü Yoldaş, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Üreticilerle Buluştu
11.01.2024 - 10:48,  Güncelleme: 10:49
Abone Ol

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, üreticiler ile bir araya geldi.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve teknik ekipler Küplü köyünde üreticiler ile bir araya geldi. Necmettin Yoldaş, çiftçilere tarımsal faaliyetler, projeler ve tarımsal destekler hakkında bilgi verdi. Üreticinin her zaman yanında olduklarını ve her türlü çalışmada destekçileri olduğunu ifade eden İl Müdürü Yoldaş, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik, Çiftçilik, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Üreticilerle Buluştu - Son Dakika


11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Edirne'de 2 Metre Boyunda Dev Yayın Balığı Yakalandı Edirne'de 2 Metre Boyunda Dev Yayın Balığı Yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45
Eczacının otizmli Zeynep'e verdiği muadil ilaç alerjik etki yaptı; baba şikayetçi oldu Eczacının otizmli Zeynep'e verdiği muadil ilaç alerjik etki yaptı; baba şikayetçi oldu
09:45
MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32
Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42
Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı

Son Dakika
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Edirne'de 2 Metre Boyunda Dev Yayın Balığı Yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:45 Eczacının otizmli Zeynep'e verdiği muadil ilaç alerjik etki yaptı; baba şikayetçi oldu
09:32 Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42 Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:05:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Üreticilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement