Bilecik\'e son 1,5 yıldır bin 52 adet çöp konteyneri alındı

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, il genelinde son 1,5 yıldır bin 52 adet çöp konteyneri alındığı söyledi.

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hizmet kalitesini artırmak, çevre temizliğini daha modern ve sağlıklı şartlarda sürdürebilmek amacıyla yapılan çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Tekin, Toplama taşıma hizmeti BİOSUN'unca devral alındıktan sonra 1,5 yıl içerisinde bin 52 adet konteyner yenilerek yeni bir şekilde hizmete sokuldu. En son satın alınan 100 sıfır konteyer Bozüyük Belediyesi'ne teslim edildi. Bilecik Belediyeler Birliği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın daha sağlıklı hizmet alması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK