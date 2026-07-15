Bilecik\'te Şehit Ailesine Ziyaret

Bilecik'te protokol üyeleri, 15 Temmuz günü dolayısıyla şehit Ulş. Uzm. Çvş. Abdurrahman Hilal'in ailesi ziyaret edildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 2026 yılında meydana gelen askeri araç kazasında yaralanmasının ardından şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesiyle bir araya geldi. Ziyarete, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, Askerlik Şube Başkanı Personel Üsteğmen İsmail Benli, İl Müftüsü Ahmet Dilek ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Şehidin ailesine taziye ve sabır dileklerini ileten heyet, devletin ve milletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, şehit Abdurrahman Hilal rahmet ve minnetle yad edildi.

Vali Faik Oktay Sözer, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde aziz şehidimiz Abdurrahman Hilal'i rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri, devletimizin ve milletimizin daima baş tacıdır. Aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmaya ve emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK