Bilecik'te 2 ayrı yerde çıkan otluk yangını söndürüldü - Son Dakika
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Bilecik'te 2 ayrı yerde çıkan otluk yangını söndürüldü

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Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Okullar Mevkiinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Aynı bölgede başka bir ot yangınının çıkması üzerine ekipler, ikinci yangına da anında müdahale etti.

15.08.2024 18:21  Güncelleme: 18:25
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Bilecik'te 2 ayır yerde çıkan otluk yangını söndürüldü

BİLECİK - Bilecik'te aynı bölgede aynı anda çıkan ot yangını kısa sürede söndürüldü.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Okullar Mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyürken, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Bu yangını kontrol altına alan ekipler 100 metre ilerde başka bir ot yangının başlamasıyla oraya da anında müdahale etti. Ekipler yangınları kısa sürede söndürürken, soğutma işlemi yapıldı.

Öte yandan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu alana gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 2 ayrı yerde çıkan otluk yangını söndürüldü - Son Dakika

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