Bilecik'te 2 ayrı yerde çıkan otluk yangını söndürüldü

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Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı

Bilecik'te 2 ayır yerde çıkan otluk yangını söndürüldü

BİLECİK - Bilecik'te aynı bölgede aynı anda çıkan ot yangını kısa sürede söndürüldü.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Okullar Mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyürken, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Bu yangını kontrol altına alan ekipler 100 metre ilerde başka bir ot yangının başlamasıyla oraya da anında müdahale etti. Ekipler yangınları kısa sürede söndürürken, soğutma işlemi yapıldı.

Öte yandan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu alana gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip etti.