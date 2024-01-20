Bilecik\'te 2024-2026 Üretim Planlaması Toplantısı Düzenlendi

Bilecik'te düzenlenen toplantıda 2024-2026 yılları için değerlendirmeler yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan tarımsal üretim planlaması kapsamında 'Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Üretim Planlaması' amacıyla toplantı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında toplanan teknik komite, 2024-2026 yılları için bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Katılım sağlayan teknik komite üyelerine sunumlar yapılarak bilgilendirildi. İl Müdürü Yoldaş, üretim planlamalarının Bilecik için hayırlı ve uğurlu olması temennilerinde bulundu. - BİLECİK