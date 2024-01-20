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Bilecik'te 2024-2026 Üretim Planlaması Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te 2024-2026 Üretim Planlaması Toplantısı Düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bilecik'te düzenlenen toplantıda, 2024-2026 yılları için bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi hakkında değerlendirmeler yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda teknik komite üyelerine sunumlar yapılarak bilgilendirme yapıldı.

Bilecik\'te 2024-2026 Üretim Planlaması Toplantısı Düzenlendi
20.01.2024 - 10:56,  Güncelleme: 10:58
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Bilecik'te düzenlenen toplantıda 2024-2026 yılları için değerlendirmeler yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan tarımsal üretim planlaması kapsamında 'Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Üretim Planlaması' amacıyla toplantı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında toplanan teknik komite, 2024-2026 yılları için bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Katılım sağlayan teknik komite üyelerine sunumlar yapılarak bilgilendirildi. İl Müdürü Yoldaş, üretim planlamalarının Bilecik için hayırlı ve uğurlu olması temennilerinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te 2024-2026 Üretim Planlaması Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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