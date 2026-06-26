Bilecik'te 23 çift, nikah için özel tarihi tercih etti - Son Dakika
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Bilecik'te 23 çift, nikah için özel tarihi tercih etti

Bilecik\'te 23 çift, nikah için özel tarihi tercih etti
26.06.2026 12:50  Güncelleme: 12:59
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Bilecik'te 23 çift, hatırlanması kolay bir tarih olan 26 Haziran 2026'da dünya evine girdi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenlerinde çiftler mutluluklarını kayıt altına aldı.

Bilecik'te 23 çift 26.06.2026 tarihinde dünya evine girerken yoğunluk sabah saatlerinde başladı.

Bilecik Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 26 Haziran 2026 tarihinde karar kılan çiftlerin nikah törenleri yapıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde bir araya gelen 23 çift nikahlarını kıyarak, evliliğe ilk adımları atmış oldu. Aile üyelerinin de yoğun ilgi gösterdiği nikah törenlerinde mutluluklarını kayıt altına alan çiftler hatıra fotoğrafları çektirdi. Evlilik için ilk adımlarını atan çiftlerin 26 Haziran 2026 tarihini seçmekteki ortak hedefi hatırlanabilir bir tarih olurken, çiftler duydukları mutlulukları ifade ettiler.

"Hatırlaması kolay olan bir tarih seçtiler"

Bilecik Belediyesi Evlendirme Memuru Rahim Kök yaptığı açıklamada çiftlerin mutluluklarını gerçekleştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Tarih bugün 26 Haziran 2026. Çiftlerimiz için anlamlı, bizler için de yoğun bir gün. Evlendirme memurlukları, bu günlerde daha fazla mesai yapıyor. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi.

Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz"

Evlendirme memuru Mine Özgülseren ise bu anlamlı tarihte 23 çiftin mutluluklarına şahit olduklarını belirterek, "Bu güzel tarihte mutluluklarını kayıt altına almak isteyen vatandaşlarımızın nikahlarını kıyıyoruz. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz" dedi.

Çiftlerden Seren Tanrıverdi ve Erhan Elmas, "Nikah için bu güzel tarihi seçtik. Çok mutluyuz. Tüm evlenen çiftlere mutluluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Bir diğer çift Yağmur Yıldırım ve Erdem Gürer ise özel bir tarihte mutluluklarına adım attıkları için duydukları sevinci belirterek, nikah memurlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 23 çift, nikah için özel tarihi tercih etti - Son Dakika

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