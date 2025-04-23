Bilecik\'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları Başladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Bilecik'te başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105'inci açılış yıl dönümü, yurt genelinde etkinliklerle kutlanıyor. Bilecik'teki kutlamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla burada tören sona erdi. Buradaki törene Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları saat 11: 00'da İstasyon Spor Salonu'ndan ve Bilecik Belediyesinin çocuklara düzenleyeceği çeşitli etkinlikler devam edecek. - BİLECİK