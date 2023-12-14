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Bilecik'te 3 ayrı operasyonla uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te 3 ayrı operasyonla uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda, uyuşturucu madde bulunduran şahıslar yakalandı. Operasyonlarda metamfetamin, ecstasy hap, esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı ve 3 kişi tutuklandı.

Bilecik\'te 3 ayrı operasyonla uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
14.12.2023 - 17:09,
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Bilecik'te 3 ayrı operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Bozüyük ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda; 218 gram metamfetamin maddesi, 133 adet ecstasy hap, 241,24 gram esrar maddesi, 9 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 2 adet bong aparatı ve çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Yürütülen operasyonlarda toplam 8 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem yapıldı. Emniyette yapılan işlemler ardından adliyeye sevk edilen S.C.S ve S.Ç isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.O.A, B.K. ve E.A isimli şahıslar ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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