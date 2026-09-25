Bilecik'te 3 haftadır onarılmayan su patlağı tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Bilecik'te 3 haftadır onarılmayan su patlağı tepkilere neden oldu

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Bilecik\'te 3 haftadır onarılmayan su patlağı tepkilere neden oldu
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Bilecik Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Tepebaşı mevkiinde 3 hafta önce başlayan su patlağı, belediyeye bildirilmesine rağmen hâlâ onarılmadı. Vatandaşlar tepki gösterdi, çevre esnafı boşa akan suyun bir an önce yapılmasını isterken durum mahalle muhtarına da iletildi.

Bilecik'te 3 hafta önce başlayan su patlağı belediyeye bildirilmesi üzerine hala yapılmaması tepkilere neden oldu.

Olay, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tepebaşı Taksi Durağı yanında 3 hafta önce yerden çıkan suları gören vatandaşlar durumu hemen belediye bildirdi. Bunun su patlağı olacağını düşünen vatandaşlar bu duruma belediyenin duyarsız kalması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Durumu mahalle muhtarına da ileten çevredeki esnaf boşa akan suyun bir an önce yapılmasını istediler.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te 3 haftadır onarılmayan su patlağı tepkilere neden oldu - Son Dakika
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