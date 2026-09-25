Bilecik\'te 3 haftadır onarılmayan su patlağı tepkilere neden oldu

Bilecik'te 3 hafta önce başlayan su patlağı belediyeye bildirilmesi üzerine hala yapılmaması tepkilere neden oldu.

Olay, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tepebaşı Taksi Durağı yanında 3 hafta önce yerden çıkan suları gören vatandaşlar durumu hemen belediye bildirdi. Bunun su patlağı olacağını düşünen vatandaşlar bu duruma belediyenin duyarsız kalması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Durumu mahalle muhtarına da ileten çevredeki esnaf boşa akan suyun bir an önce yapılmasını istediler.