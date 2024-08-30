Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Geleneksel Aşure Dağıtımı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Geleneksel Aşure Dağıtımı Gerçekleştirildi

Bilecik\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Geleneksel Aşure Dağıtımı Gerçekleştirildi

Bilecik Muhtarlar Derneği tarafından her yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen geleneksel aşure dağıtımı bu sene de yapıldı. Etkinliğe Vali, Belediye Başkanı, Milletvekili, İl Jandarma Komutanı, parti il başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

30.08.2024 14:55  Güncelleme: 14:56
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Bilecik'te Muhtarlar Derneği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle10 senedir devam eden geleneksel aşure dağıtımı bu senede gerçekleştirildi.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda İsmetpaşa Mahalle Muhtarı İlhami Çınar tarafından düzenlenen aşure etkinliğine Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Milletvekili Yaşar Tüzün ve Halil Eldemir, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, parti il başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlenen aşure etkinliği dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Ardından aşure dağıtımı öncesi konuşmasını yapan Muhtar İlhami Çınar, "10 senedir sürdürdüğümüz aşure geleneğimizi bu sene de 2 bin vatandaşımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu günde bizlere eşlik eden, yanımızda olan herkese teşekkür ediyor, etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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