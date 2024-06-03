Bilecik'te 30 Yıl Sonra Şükür Duası - Son Dakika
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Bilecik'te 30 Yıl Sonra Şükür Duası

Bilecik\'te 30 Yıl Sonra Şükür Duası

Pazaryeri ilçesinde halk, 30 yıl aradan sonra yapılan şükür duasında buluştu. Yüzbaşı Mahalle Muhtarı Hamit Yavaş tarafından düzenlenen etkinliğe Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve mahalle ve köy muhtarları da katıldı. Duaya bin kişi katıldı ve etkinlik gelecek yıllarda da geleneksel hale getirilecek.

03.06.2024 10:36  Güncelleme: 10:39
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde halk 30 yıl sonra şükür duasında buluştu.

Pazaryeri ilçe merkezindeki mahalleler tarafından en son 30 yıl önce yapılan yağmur ve şükür duası Yüzbaşı Mahalle Muhtarı Hamit Yavaş tarafından tekrar düzenlendi. Sorgun mevkiinde öğle namazı öncesi yaklaşık bin kişinin katıldığı şükür duasına Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mahalle ve köy muhtarları katılım sağladı.

"Unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği tekrardan hayata geçirdik"

Yüzbaşı Mahalle Muhtarı Hamit Yavaş, "Mahallemizde ve ilçemizde toplu olarak yağmur ve şükür duamızı 30 yıl aradan sonra Pazaryeri Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin ve ilçe halkımızın destekleriyle tekrar gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıldan sonra geleneksel hale getireceğiz emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah dualarımızı kabul etsin" dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "En son 1995 yılında yapılan ve daha sonra nasip olmayan hıdırellez etkinliğimiz oluyordu Pazaryeri ilçemizde. Her sene Pazaryeri halkı olarak sorgun deresi mevkiinde toplanıp dualarımızı ederdik. Hem yağmur duası, yağmur yağıyorsa şükür duası. Birlik ve beraberlik adına güzel bir etkinlik oluyordu. Bu sene de Yüzbaşı mahalle muhtarımız, Hamit kardeşimiz gelip dediler ki etkinliğimizi bu sene devam ettirelim. Biz de elimizden gelen desteği verdik mahalle sakinleriyle. Pazaryerili hemşehrilerimizle hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde hayırseverlerimizin de desteği ile bu gün bu programımızı gerçekleştirdik. Allah hayır yapanlardan razı olsun. Allah kabul etsin. Dualarımız inşallah kabul olsun. Böyle birlik ve beraberliğimiz devamlı olsun" diye konuştu. Şükür duasına katılan ilçe halkına pilav ikram edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 30 Yıl Sonra Şükür Duası - Son Dakika

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