Üye Girişi
Bilecik'te 4 ay arayla dolmuş ücretine ikinci kez zam geldi - Son Dakika

Bilecik'te 4 ay arayla dolmuş ücretine ikinci kez zam geldi

10.02.2022 11:12
Bilecik'te 4 ay arayla dolmuş ücretine ikinci kez zam geldi

Bilecik'te 4 ay aranın ardından dolmuş ücretlerine ikinci defa zam yapılırken, ulaşım ücreti öğrenci 4, tam 4,5 TL oldu.

Bilecik'te 4 ay aranın ardından dolmuş ücretlerine ikinci defa zam yapılırken, ulaşım ücreti öğrenci 4, tam 4,5 TL oldu. Kasım 2021 yılında yapılan zammın ardında bu zam üniversite öğrencileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın onayıyla şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zammın ardından öğrenci ücreti 3 TL'den 4 TL'ye, tam ücret ise, 3,50 TL'den 4,5 TL'ye yükseltildi.

Öte yandan şehir içi Gölpark'ta tam ücret, 4,5 TL'den tam 6,50 TL, öğrenci ücreti 4 TL'den 6 TL, Yüksek Hızlı Tren'de şehir merkezine tam ücret 4,5 TL'den 6,50 TL, öğrenci ücreti 4 TL'den 6 TL, Şehirler Arası Otobüs Terminalinden şehir merkezine tam ücret 4,5 TL'den 6,50 TL, öğrenci ücreti ise 4 TL'den 6 TL'ye çıktı. - BİLECİK

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Üniversite, Bilecik, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te 4 ay arayla dolmuş ücretine ikinci kez zam geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor
11:13 Elektrik faturaları için vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda!
11:11 Kanunsuz Topraklar'ın final bölümünde neler oldu? Hamile Gülfem, bebeğini kucağına alabilecek mi?
11:01 Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!
11:01 Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası!
10:57 Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilenleri cevapladı: Alınmayacak ama...
10:54 İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, bambaşka birine döndü
10:46 80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı
10:43 İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü?
10:28 Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:19:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te 4 ay arayla dolmuş ücretine ikinci kez zam geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement