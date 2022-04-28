Bilecik'te 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu

28.04.2022 13:48
Bilecik'te 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu

Bilecik'te düzenlenen iftar programına 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu.

Bilecik'te düzenlenen iftar programına 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu.

Bilecik Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen iftar programı yoğun ilgi gördü. 7 bin 500'e yakın vatandaşın katıldığı iftar programında okunan ezanla oruçlar açılırken, Bilecik Belediye Başkan Melek Mızrak Vekili Subaşı programa katılan vatandaşlarla yakından ilgilendi.

"Bu güzel gece kardeşliğe, barışa, sevgiye, berekete vesile olsun"

Programda konuşma yapan Başkan Vekili Subaşı; "Cumhuriyet Meydanında binlerce vatandaşımızla, düzenlediğimiz bu iftar programı sayesinde bir araya geldik. Genci yaşlısı binlerce vatandaşımızı bu sofralarda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu güzel gece kardeşliğe, barışa, sevgiye, berekete vesile olsun. Herkese afiyet olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Bilecik'te 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu
Bilecik'te 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu
Bilecik'te 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu
Bilecik'te 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu
Bilecik'te 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu

YORUMLAR
500
Bilecik Belediyesi'nden bin kişiye helva ikramı Bilecik Belediyesi'nden bin kişiye helva ikramı Başkan Vekili Subaşı sahada çalışanlarıyla bir araya geldi Başkan Vekili Subaşı sahada çalışanlarıyla bir araya geldi

Cumhuriyet, Bilecik, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:39 13 yaşlarındaki iki kişi "Su sıçrattın" kavgasına tutuştu! Atardamarı kesilen çocuk hayatını kaybetti
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:10:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement