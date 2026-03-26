Bilecik\'te 700 Çınar Fidanı Dikildi

26.03.2026 13:31
Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yılı dolayısıyla Bilecik’te 700 çınar fidanı toprakla buluştu.

Bilecik'te, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında, Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir fidan dikim programı gerçekleştirildi. Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in yanı sıra il protokolü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin aziz hatırasına ithafen 700 adet çınar fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Vali Sözer, "Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yıl dönümünde, onun aziz hatırasına ithafen 700 çınar fidanını toprakla buluşturuyoruz. Bu anlamlı çalışma, hem köklü tarihimize duyduğumuz vefanın bir göstergesi hem de geleceğe bırakacağımız güçlü bir mirastır. Köklü geçmişimizin simgesi olan çınarlarımızla, hem tarihimize sahip çıkıyor hem de gelecek nesiller için daha yeşil bir çevre oluşturuyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ederek, doğamızı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Sözer ve katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturulurken, program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
