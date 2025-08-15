Bilecik\'te 744. Söğüt Ertuğrul Gazi\'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Toplantısı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nın katılımıyla 12-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 744. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için kapsamlı planlama toplantısı yapıldı.

Toplantıda, etkinliklerin güvenliği, program akışı ve organizasyon detayları üzerinde duruldu. Üç gün sürecek şenliklerde, tarihi canlandırmalar, geleneksel Yörük kültürüne ait gösteriler ve çeşitli sanat etkinlikleri yer alacak. Ayrıca bölgedeki turizm potansiyelinin artırılması amacıyla ziyaretçilere yönelik tanıtım faaliyetlerinin de yoğunlaştırılması kararlaştırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Bu yıl 744.'sünü düzenleyeceğimiz Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, hem tarihimize sahip çıkmak hem de kültürel değerlerimizi yaşatmak açısından büyük önem taşıyor. Tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin güvenli ve keyifli bir etkinlik geçirmesi için çalışıyoruz" dedi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise, "Şenliklerimiz hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de kültürümüzü gelecek nesillere aktarmamıza vesile oluyor. Katılımın yoğun olması için hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK