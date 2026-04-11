İçişleri Bakanlığından vahşet yaşanan barınakta inceleme

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Doğal Yaşam Alanı'nda aç kalan köpeklerin birbirlerini yediği görüntülerin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Geçtiğimiz ay Bozüyük Belediyesine ait Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret eden Cennet Bahçesi Yaşam Derneği Başkanı Mert Tuncel, ziyaret sırasında hayvanların aç, bitkin ve suların içilemeyecek kadar pis olduğunu gördü. Daha iyi bir konumdan video çekmek için yüksek bir tepeye çıkan Tuncel, bir köpeğin iddialara göre açlıktan öldüğünü, diğer köpeklerin de onu yediğini gördü. Olayı hemen cep telefonu kamarası ile kayda alan Tuncel, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından Eskişehir, Bursa ve Sakarya gibi yakın illerdeki hayvan dernekleri üyeleri Doğal Yaşam Alanı'na akın etti.

İçişleri Bakanlığından barınakta inceleme

İçişleri Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca, Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Kaymakam Adem Öztürk ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nezir Ayhan, Doğal Yaşam Alanı ve Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. İçişleri Bakan Danışmanı Karaca, barınakta incelemeler yaparak, ilgili kişilerden yaşanan olay hakkında bilgi aldı. - BİLECİK