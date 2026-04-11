İçişleri Bakanlığından vahşet yaşanan barınakta inceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçişleri Bakanlığından vahşet yaşanan barınakta inceleme

İçişleri Bakanlığından vahşet yaşanan barınakta inceleme
11.04.2026 21:45  Güncelleme: 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük ilçesindeki Doğal Yaşam Alanı'nda aç kalan köpeklerin birbirlerini yemesi üzerine İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı. Hayvanların kötü durumu, Cennet Bahçesi Yaşam Derneği Başkanı tarafından kaydedildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Doğal Yaşam Alanı'nda aç kalan köpeklerin birbirlerini yediği görüntülerin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Geçtiğimiz ay Bozüyük Belediyesine ait Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret eden Cennet Bahçesi Yaşam Derneği Başkanı Mert Tuncel, ziyaret sırasında hayvanların aç, bitkin ve suların içilemeyecek kadar pis olduğunu gördü. Daha iyi bir konumdan video çekmek için yüksek bir tepeye çıkan Tuncel, bir köpeğin iddialara göre açlıktan öldüğünü, diğer köpeklerin de onu yediğini gördü. Olayı hemen cep telefonu kamarası ile kayda alan Tuncel, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından Eskişehir, Bursa ve Sakarya gibi yakın illerdeki hayvan dernekleri üyeleri Doğal Yaşam Alanı'na akın etti.

İçişleri Bakanlığından barınakta inceleme

İçişleri Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca, Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Kaymakam Adem Öztürk ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nezir Ayhan, Doğal Yaşam Alanı ve Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. İçişleri Bakan Danışmanı Karaca, barınakta incelemeler yaparak, ilgili kişilerden yaşanan olay hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Politika, İnceleme, Bozüyük, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İçişleri Bakanlığından vahşet yaşanan barınakta inceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan kararı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sinan Akçıl’dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter

22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 22:25:00. #7.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığından vahşet yaşanan barınakta inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.