Bilecik'te Aniden Yağmur Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Aniden batıran yağış sürücülere zor anlar yaşattı

BİLECİK - Bilecik'te aniden bastıran yağmur sonrası Yeni Hastane kavşağından biriken su sürücülere zor anlar yaşattı.

Bilecik'te hava sıcaklığı bugün 5 derece birden düşerken, öğlenden sonra gök gürültülü yağışa bıraktı. Yağış sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Her yağmur yağdığında bölgede devamlı su birikintisi olurken, sürücülere buna bir çözüm bulunması istedi.